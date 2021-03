Il existe de nombreuses thématiques d’investissement liées aux énergies propres et à l’environnement, qui impliquent une dynamique d’innovation, nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique. En investissant sur ces thèmes, on accompagne les leaders de ces marchés en devenir, dont certains acteurs se différencient véritablement par leur technologie, leur savoir-faire et leur capacité d’innovation.

Enfin, comme l’ont démontré Joseph Stiglitz et l’Université d’Oxford, investir dans la transition est le meilleur moyen de relancer nos économies et de créer des emplois à moyen et long terme.*